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Захарова: рассуждения Арестовича о перспективах американской поддержки не стоят реакции
Сегодня, 12:20
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Захарова: рассуждения Арестовича о перспективах американской поддержки не стоят реакции

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Ранее советник главы офиса президента Украины заявил, что страна может лишиться США как главного союзника после 2023 года.

Рассуждения советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о перспективах американской поддержки не стоят реакции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя высказывание Арестовича о том, что Украина может лишиться США как главного союзника после 2023 года, дипломат отметила, что в данном случае нет смысла комментировать слова, за которыми стоят пропаганда или собственное мироощущение.

Когда нет реальной фактуры, то все это встраивается в общий контекст пропагандистских усилий, я думаю, что многое из этого даже не достойно внимания.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала бредовой идеей киевскую инициативу "мирного саммита" на площадке ООН.

Фото: МИД России

Теги: алексей арестович, мария захарова, мид россии, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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