Захарова: рассуждения Арестовича о перспективах американской поддержки не стоят реакции

Ранее советник главы офиса президента Украины заявил, что страна может лишиться США как главного союзника после 2023 года.

Рассуждения советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о перспективах американской поддержки не стоят реакции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя высказывание Арестовича о том, что Украина может лишиться США как главного союзника после 2023 года, дипломат отметила, что в данном случае нет смысла комментировать слова, за которыми стоят пропаганда или собственное мироощущение.

Когда нет реальной фактуры, то все это встраивается в общий контекст пропагандистских усилий, я думаю, что многое из этого даже не достойно внимания. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала бредовой идеей киевскую инициативу "мирного саммита" на площадке ООН.

Фото: МИД России