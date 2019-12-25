Захарова: рассуждения Арестовича о перспективах американской поддержки не стоят реакции

Рассуждения советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о перспективах американской поддержки не стоят реакции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя высказывание Арестовича о том, что Украина может лишиться США как главного союзника после 2023 года, дипломат отметила, что в данном случае нет смысла комментировать слова, за которыми стоят пропаганда или собственное мироощущение.
Когда нет реальной фактуры, то все это встраивается в общий контекст пропагандистских усилий, я думаю, что многое из этого даже не достойно внимания.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова назвала бредовой идеей киевскую инициативу "мирного саммита" на площадке ООН.
Фото: МИД России
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