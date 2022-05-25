Захарова: пять иностранных судов вышли из Мариупольского порта

Днем ранее российские саперы разминировали городской порт.

Пять иностранных судов вышли из Мариупольского порта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что 24 мая российские саперы разминировали городской порт. Кроме того, специалисты Черноморского флота смогли транспортировать из фарватера пограничный сторожевой корабль, который был затоплен представителями националистических батальонов.

В результате пять иностранных судов смогли выйти в море. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что негласной целью США является Евросоюз.

Видео: МИД России