Захарова: негласной целью США является Евросоюз

Негласной целью США является Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Комментируя введение режима чрезвычайного положения в Венгрии из-за ситуации на Украине и возможной угрозы энергоснабжения страны, Захарова отметила, что все страны недовольны происходящим. По ее словам, дальнейшие санкции могут иметь разрушительный характер.
Дипломат добавила, что США объявили "крестовый поход" в отношении России и Китая, однако у них есть также "негласная цель".
Это, конечно, Евросоюз, который за последние десятилетия набрал фантастические темпы развития, проявил желание строить единую Европу по-настоящему.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что невозможно "стереть ластиком" Россию или Китай.
Видео: VK / Радио Sputnik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все