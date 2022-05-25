Захарова: негласной целью США является Евросоюз

Официальный представитель МИД отметила, что США объявили "крестовый поход" в отношении России и Китая.

Негласной целью США является Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментируя введение режима чрезвычайного положения в Венгрии из-за ситуации на Украине и возможной угрозы энергоснабжения страны, Захарова отметила, что все страны недовольны происходящим. По ее словам, дальнейшие санкции могут иметь разрушительный характер.

Дипломат добавила, что США объявили "крестовый поход" в отношении России и Китая, однако у них есть также "негласная цель".

Это, конечно, Евросоюз, который за последние десятилетия набрал фантастические темпы развития, проявил желание строить единую Европу по-настоящему. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что невозможно "стереть ластиком" Россию или Китай.

Видео: VK / Радио Sputnik