Захарова: невозможно "стереть ластиком" Россию или Китай

Дипломат прокомментировала слова экс-госсекретаря США Киссинджера.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву или Пекин невозможно "стереть ластиком". Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Комментируя слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Запад должен прекратить попытки нанести России поражение, Захарова отметила, что это можно воспринимать как вопрос, какова цель борьбы между американскими "ястребами и идеологами уничтожения".

Понято даже ребенку, что стереть ластиком с карты нашей планеты Россию, Китай или кого-либо другого невозможно. Тем более, если речь идет о странах с такой историей, государственностью, культурой. Мария Захарова, официальный представитель МИД

Ранее Захарова заявила, что принятие шестого пакета санкций будет самоубийством для ЕС.

Видео: VK / Радио Sputnik