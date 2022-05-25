Захарова: невозможно "стереть ластиком" Россию или Китай

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву или Пекин невозможно "стереть ластиком". Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
Комментируя слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Запад должен прекратить попытки нанести России поражение, Захарова отметила, что это можно воспринимать как вопрос, какова цель борьбы между американскими "ястребами и идеологами уничтожения".
Понято даже ребенку, что стереть ластиком с карты нашей планеты Россию, Китай или кого-либо другого невозможно. Тем более, если речь идет о странах с такой историей, государственностью, культурой.
Мария Захарова, официальный представитель МИД
Ранее Захарова заявила, что принятие шестого пакета санкций будет самоубийством для ЕС.
Видео: VK / Радио Sputnik
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