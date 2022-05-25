Захарова: принятие шестого пакета санкций будет самоубийством для ЕС

Новый пакет санкций включает в себя отказ от российской нефти.

Принятие шестого пакета санкций против России будет самоубийством для Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Новый пакет антироссийских санкций включает в себя отказ от российской нефти. Однако некоторые страны, в том числе Венгрия, блокируют его введение, поскольку опасаются негативного влияния на собственную экономику. По словам Захаровой, это "суицидальное" решение покажет, что его могут принимать люди, у которых нет мышления.

А эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. Они прекрасно понимают, что в таком случае это просто коллективное самоубийство. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики.

Видео: VK / Радио Sputnik