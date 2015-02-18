Она добавила, что это коллективная работа, а не спущенное "сверху" решение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики. Об этом она заявила на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".

По словам Захаровой, концепция внешней политики находится в разработке. Она добавила, что это коллективная работа, а не спущенное "сверху" решение.

Процесс, как и любая концепция, является плодом коллективных усилий: аналитических, научных и так далее. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что коллективный Запад не смог выполнить роль гаранта безопасности.

Видео: Форум "Новые смыслы новой реальности"