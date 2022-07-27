Захарова прокомментировала заявление вице-президента США Харрис о ее поле

В МИД РФ оценили слова Камалы Харрис о синем пиджаке и женском поле.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление американского вице-президента Камалы Харрис о ее поле. В эфире радиостанции Sputnik чиновница из МИД РФ заметила, что не считает высказывание иностранки смешной, так как речь идет о представителе ядерной державы.

Вы видели выступление Камалы Харрис? Это вице-президент США. Она заявила: "Я женщина. Сижу за столом в синем пиджаке". Вам смешно? Мне не смешно. Потому что это ядерная держава. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее Камала Харрис во время встречи в Белом доме, посвященной теме абортов, заявила журналистам о том, что "она – женщина", а ее местоимения – "она\ее".

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik