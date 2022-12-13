Захарова прокомментировала увольнение Карлсона: завешивают зеркала

В МИД РФ рассказали о том, что журналисты США "боятся своего вида".

Увольнение популярного американского телеведущего телеканала Fox News Такера Карлсона напоминает о старинной русской традиции завешивать зеркала тканью, когда в доме кто-то умирает. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что пресса прекрасно видит то, что происходит внутри своей страны. В частности, речь идет о невыдаче властями США виз российским журналистам, которые сопровождали министра по иностранным делам Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

Есть такая версия – это традиция, наши бабушки всегда так делали – говорили, чтобы душа не испугалась, увидев свое отражение в зеркале. У меня иногда такое ощущение, что американские журналисты не подходят к собственным телевизорам, чтобы не ужаснуться своему отражению в экране. Это же невозможно – жить в мире биполярного расстройства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова задала США неудобный вопрос об Уилане.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik