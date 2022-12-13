По словам дипломата, в офисе президента Украины "так сильно любят людей, что готовы на любые жертвы среди них".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удар ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР. Об этом она заявила на брифинге.

В субботу, 28 января, украинские войска нанесли удар по больнице в Новоайдаре. Сообщалось, что в результате инцидента погибли 14 человек. По словам дипломата, в офисе президента Украины "так сильно любят людей, что готовы на любые жертвы среди них".

Вот вам и ответ, почему эти территории, эти регионы и этих людей пришлось защищать. И защищали восемь лет. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова рассказала об отмене презумпции невиновности на Западе.

Видео: МИД России