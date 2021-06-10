Захарова прокомментировала ситуацию с россиянином, которого арестовали в Швейцарии

По ее словам, сейчас принимаются все меры для защиты прав Клюшина.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ведомство в настоящее время проводит всю необходимую работу, связанную с арестом в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов жителя России Владислава Клюшина. Об этом она заявила в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Наше посольство уже несколько месяцев активно включено в защиту прав российского гражданина, как это всегда делают российские загранучреждения. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, Клюшин был арестован на территории Швейцарии 21 марта. Его обвиняют в махинациях, связанных с финансами на сумму в несколько десятков миллионов долларов. Также ему грозит экстрадиция в США.

Ранее Захарову удивило отсутствие реакции Европарламента на новости о том, что спецслужбы Соединенных Штатов и Дании вели прослушку европейских политиков. По ее словам, выяснение обстоятельств подобных ситуаций является прерогативой ЕП, так как прослушивание политиков недопустимо.

Видео: Youtube/Соловьев Live