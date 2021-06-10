Захарова удивилась отсутствию реакции ЕП на инцидент с прослушкой США и Дании

По ее словам, также отсутствовала реакция ЕП на посадку самолета Ryanair в Берлине 30 мая.

Официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову удивило отсутствие реакции Европарламента на новости о том, что спецслужбы Соединенных Штатов и Дании вели прослушку европейских политиков. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По ее словам, выяснение обстоятельств подобных ситуаций является прерогативой ЕП, так как прослушивание политиков недопустимо.

Где же Европарламент? Это же ваша конкретная тема, это непосредственно сфера деятельности Европарламента, потому что страны Европы подверглись кибератаке, кибершпионажу, совершенно недопустимым, стоящим вне закона действиям со стороны государства, которое не является европейским. Ноль реакции. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, что также отсутствовала какая-либо реакция ЕП на вынужденную посадку самолета Ryanair в столице Германии 30 мая. Захарова призвала провести параллели с инцидентом в Минске, когда воздушное судно этой же авиакомпании было экстренно посажено в аэропорту Минска, что вызвало бурную реакцию международного сообщества.

Ранее Захарова заявила, что считает беспрецедентным сравнение Государственного Департамента ФБК* со "Свидетелями Иеговы**".

Видео:Youtube / Соловьев Live