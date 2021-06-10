Захарова считает беспрецедентным сравнение Госдепа ФБК* со "Свидетелями Иеговы**"

Представитель МИДа обратила внимание, что Госдеп сравнил «две секты».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспрецедентным сравнение Госдепом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК – экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента) и "Свидетелей Иеговы" (экстремистская организация, запрещенная в России). Об этом она заявила в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".

Это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами. Но мы теперь… не забудем об их емком и очень четком сравнении. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница подчеркнула, что сравнение двух организаций предложила американская сторона.

Ранее мы сообщали, что суд признал структуры Навального экстремистскими организациями

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE