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Захарова прокомментировала план Пентагона выпустить игральные карты для ВСУ

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В МИД РФ рассказал об "обработке" странами НАТО украинского населения.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала намерение Пентагона выпустить колоды игральных карт с изображением западных систем вооружения для того, чтобы помочь украинским Вооруженным силам узнавать поставляемое для них натовское оружие. В эфире радиостанции Sputnik чиновница заметила, что речь идет о психологическом и информационном воздействии. В МИД РФ пояснили, что речь идет пока что только о том, о чем сами западные представители говорят в качестве игрового приема. По мнению Захаровой, проблема заключается в том, что украинские граждане на каком-то из этапов своего существования позволили проводить над собой подобные эксперименты и теперь проходят через "обработку населения".

Это всё не их находки. Это, к сожалению, печальная классика ведения информационных и психологических войн. Вы же прекрасно понимаете, кого они обрабатывать будут. Они будут психологически и информационно обрабатывать представителей ВСУ. Но это же не единственный прием.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала решение МОК по российским спортсменам проявлением национализма.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik 

Теги: всу, мария захарова, нато, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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