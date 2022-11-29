Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне

В МИД РФ отметили, что ответ дипломата следует рассматривать в оригинале его ответа.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Андрея Келина на вопрос о его сыне и специальной военной операции. Информацией чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев Live". Гостья эфира предложила критикам для начала ознакомиться с оригинальной цитаты дипломата и тот момент, какой именно вопрос был задан послу.

Вопрос-то был задан не про то, что получил повестку - не получил повестку, вопрос-то был задан совершенно о другом, он ответил ровно на этот вопрос. Весь перевод того, как это было представлено в нашем сегменте, действительно, выглядит странновато. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что если у человека есть повестка, то без каких-либо вариантов ему придется идти с ней либо в военкомат, либо в альтернативный орган местной власти. Напомним, что речь идет об интервью российского посла британскому телеканалу BBC. Иностранный журналист спросил у гостя несколько вопросов о сыне и возможности его отправки на СВО. Андрей Келин заметил, что не видит в данный момент такой возможности, так как его ребенок никогда не обучался "соответствующей военной профессии". При этом дипломат не исключил, что сын окажется в рядах военных на СВО.

Захарова заявила, что россияне потрясены новостью о смерти Макея.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

