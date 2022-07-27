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Захарова: попытки изолировать Россию загнали Запад в тупик

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По ее словам, изоляция в отношении России, превратилась в самоизоляцию Запада от остального мира.

Попытки изолировать Россию загнали Запад в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, изоляция, объявленная Западом в отношении России, превратилась в самоизоляцию Запада от остального мира. Захарова подчеркнула, что наблюдает этот процесс в ходе визитов в различные страны.

Что бы ни происходило, они ставят себя в еще более глупое положение и заводят себя в еще больший тупик.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что в Уганде высмеяли попытки США запретить фото с Лавровым.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: запад, изоляция, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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