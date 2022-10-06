Захарова: поддержка Киева Западом приводит к затягиванию боевых действий

Дипломат высказалась о ситуации с отказом Украины вести переговоры с Россией.

Поддержка Киева Западом приводит к затягиванию боевых действий. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский принял решение о "невозможности" переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по указке Запада. Захарова отметила, что как и в ситуации с Минскими соглашениями в Киеве сделали вид, что будут исполнять их, а потом прямо сказали, что не собираются этого делать.

Уже тогда было очевидно, что это было сделано по указке Запада, который не желает прекращения боевых действий и намерен продолжать их. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной.

Видео: МИД России