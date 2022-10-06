Захарова: поддержка Киева Западом приводит к затягиванию боевых действий

Поддержка Киева Западом приводит к затягиванию боевых действий. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский принял решение о "невозможности" переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по указке Запада. Захарова отметила, что как и в ситуации с Минскими соглашениями в Киеве сделали вид, что будут исполнять их, а потом прямо сказали, что не собираются этого делать.
Уже тогда было очевидно, что это было сделано по указке Запада, который не желает прекращения боевых действий и намерен продолжать их.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной.
Видео: МИД России
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