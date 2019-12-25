Захарова: ответ ЕС о выступлении Борреля просто обязан появиться

МИД РФ запросил стенограмму выступления главы европейской дипломатии.

Ответ Евросоюза о выступлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля просто обязан появиться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

В понедельник, 5 сентября, Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге на родном испанском языке. Во время выступления глава дипломатии отвечал на вопрос эстонского парламентария, в котором использовалось сочетание "фашистская Россия". В своем ответе Боррель процитировал вопрос, упомянув то же выражение. МИД РФ запросил стенограмму выступления политика.

Мы же все это видели – не только читали, не только слышали, но уже и видели в видеофрагменте. Российский МИД обратился к Европейскому союзу с требованием – это никакая не просьба, это требование – дать официальное разъяснение. Вот пусть они сами сформулируют, что у них это было. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала ставки Запада в противостоянии с Россией безумными.

Фото: МИД России