Захарова назвала ставки Запада в противостоянии с Россией безумными

В МИД РФ рассказали об ужасе, который испытывает АТР перед действиями Запада.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала ставки Запада в противостоянии с Россией настолько высокими, что граничат с безумием. Соответствующей информацией чиновница поделилась в ходе сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме. Дипломат с иронией уточнила, что недружественным странам требуется определиться с тем, в каком мировом регионе вести свою провокационную деятельность: Евразии, Азии, России или Китае.

Опять же к вопросу о ставках. Ваши ставки настолько безумны, это уже априори понятно, что вы не сможете вести войну информационно-политическую, гибридную, на два фронта. Но кризис либеральной тотальной диктатуры настолько тотален, что, видимо, других опций не было. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили о том, что Азию со стороны России никто не агитирует против чего бы то ни было. Мария захарова считает, что тот ужас, который охватывает Азиатско-Тихоокеанский регион от действий коллективного Запада по дестабилизации всех направлений, "невозможно даже описать". Чиновница уточнила, что против КНР проводятся провокации начиная с обстановки вокруг острова Тайвань и заканчивая энергетическими и экономическими санкциями.

Захарова назвала омерзительным и недопустимым определение, которое Боррель дал России.

Фото и видео: Восточный экономический форум