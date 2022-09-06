Захарова назвала омерзительным и недопустимым определение, которое Боррель дал России

МИД РФ прокомментировал заявление дипломата ЕС о "фашистской России".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала омерзительным и недопустимым определение, которое глава верховной дипломатии Жозеп Боррель дал России. В рамках сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме чиновница оценила высказывание европейского коллеги о "фашистской стране".

Дословно он сказал: "Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить", - сказал Боррель, - "фашистскую страну", - нашу, - "и ее фашистский режим". <…> Он это дословно сказал, хотели списать на переводчика. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Сотрудница МИД РФ напомнила о том, что в течение пары часов после того, как эта тема "недопустимого, омерзительного, находящегося вне закона определения" разошлась по западным и российским медиа, официальные представители Жозепа Борреля сделали попытки списать ситуацию на ошибку перевода. Мария Захарова полагает, что Боррель "заставил врать" своих представителей о том, что не было того, о чем он на самом деле сказал.

Захарова: Запад получил обратный эффект, пытаясь изничтожить российское общество.

Фото и видео: Восточный экономический форум