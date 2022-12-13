Захарова: отставки в Киеве нельзя назвать коррупционным скандалом

По ее словам, коррупционные скандалы происходят в тех странах, где существует закон и некая зона беззакония.

Отставки в Киеве нельзя назвать коррупционным скандалом. Об этом сообщила сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, коррупционные скандалы происходят в тех странах, где существует закон и некая зона беззакония. Дипломат отметила, что на Украине давно нет такого деления.

Вы посмотрите, как у них конституция меняется. Погода более стабильна, нежели конституция Украины на протяжении десятилетий. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что позиция главы МИД ЮАР ставит крест на многовековом курсе Запада.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik