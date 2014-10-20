Дипломат отметила, что здесь вопрос заключается не в количественном факторе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление ФРГ об ограниченных ресурсах для помощи Киеву. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что в бундесвере осталось немного вооружений для передачи Украине. Дипломат отметила, что здесь вопрос заключается не в количественном факторе, а в том, как Германия, помня о своей исторической ответственности за "ад в XX веке", втянулась в нынешний конфликт.

Вот это вызывает огромный вопрос. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высмеяла видео Бориса Джонсона, пилотирующего истребитель.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik