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Захарова оценила заявление ФРГ об ограниченных ресурсах для помощи Киеву
Сегодня, 8:21
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Захарова оценила заявление ФРГ об ограниченных ресурсах для помощи Киеву

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Дипломат отметила, что здесь вопрос заключается не в количественном факторе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление ФРГ об ограниченных ресурсах для помощи Киеву. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что в бундесвере осталось немного вооружений для передачи Украине. Дипломат отметила, что здесь вопрос заключается не в количественном факторе, а в том, как Германия, помня о своей исторической ответственности за "ад в XX веке", втянулась в нынешний конфликт.

Вот это вызывает огромный вопрос.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высмеяла видео Бориса Джонсона, пилотирующего истребитель.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: вооружение, германия, заявление, мария захарова, мид россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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