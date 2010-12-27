Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Со словам Марии Захаровой, глава Facebook распространяет неправду.

Мария Захарова назвала фейком слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы в США в 2020 году. По словам официального представителя ведомства, эта информация недостоверна и может считаться "фейковой".

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Ранее создатель соцсети Facebook объявил в интервью NBC, что в выборы вмешиваются также Иран и Китай. Американские политики считают, что Россия вмешивалась в выборы президента и в 2016 году. Ранее Москва многократно отвергала претензии иностранцев по данному поводу. Чиновники заявляли, что российские спецслужбы не причастны к этому. В правительстве Китая и Ирана также не подтверждают причастность к возможным взломам и попыткам манипуляции.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД РФ оценил ситуацию с дипломатами в Северодвинске.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/