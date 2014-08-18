Захарова оценила отношения внутри НАТО "по Фрейду"

МИД России напомнили о травме стран-членов НАТо в отношениях с США.

Внутри НАТО сложились специфические абьюзивные отношения между американской администрацией и европейскими странами. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из Москвы заметила, что все члены военного блока сейчас платят Вашингтону за защиту от внешних угроз, в частности от "российской агрессии", но прямо не говорят о той опасности, которая имеется внутри самого объединения. В МИД РФ описали этот феномен как травматические и фиксированные взаимоотношения, основанные на детских фобиях.

Сами США угрожают тем, что вот-вот отнимут Гренландию. А тогда, простите, от кого защищать, если внутри они сами у себя занимаются такими вещами? <…> Это какие-то нездоровые отношения. Травматический характер отношений. Тут вот Фрейд нужен им просто безвариативно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

