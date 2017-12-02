Захарова оценила "наглую" дипломатию Кулебы по отношению к ФРГ

В МИД РФ напомнили о гордости Зеленского за украинскую дипломатию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила "наглую" дипломатию украинского министра по иностранным делам Дмитрия Кулебы по отношению к ФРГ. такой позицией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik. Она напомнила, что Киев резко раскритиковал немецкое решение по запрету использования украинской символики 8 мая. По версии МИД РФ, результатом внешней политики Украины стала утрата самостоятельности и суверенитета.

Когда дипломатия становится непрофессиональной, не дипломатией как искусством или ремеслом, а наглой дипломатией – результаты налицо…В последнее время реализуются акции неадекватного характера. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили о том, что дипломатия предполагает под собой наличие профессиональных навыков, а также постепенный выход работы на уровень искусства. При этом президент Владимир Зеленский объявил народу о том, что дипломатия Киева будет "наглой", что является предметом особой гордости для страны.

Захарова прокомментировала последние заявления администрации США.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik