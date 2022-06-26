По словам дипломата, необходимо вспомнить о том, какие были изначальные цели этого соглашения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему Россия согласилась на зерновую сделку. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам дипломата, необходимо вспомнить о том, какие были изначальные цели этого соглашения. Захарова напомнила, что внутри этой сделки находилась ООН. Также дипломат подчеркнула, что изначально Россия должна была получить возможность поставлять сельхозпродукцию и удобрения в страны, которые в этом нуждались. Она отметила, что Москва со своей стороны сделала все возможное, чтобы реализовать эту сделку.

Ранее Захарова заявила, что участие граждан РФ за рубежом в выборах в сентябре не предусмотрено.

Фото: МИД России