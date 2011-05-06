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Захарова обвинила Киев в попытке завести работу контактной группы в тупик

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Она также обвинила украинских силовиков в нарушении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке завести работу контактной группы в тупик. Об этом она заявила на брифинге.

26 октября Вооруженные силы Украины применили беспилотник Bayraktar TB2 в Донбассе. В Генштабе Украины объяснили свои действия ответом на обстрел своих войск со стороны противоположной стороны конфликта, в результате которого погиб один военнослужащий.

Захарова заявила, что власти Украины обостряют обстановку в регионе и тем самым игнорируют запросы гарантий режима тишины. Она также обвинила украинских силовиков в нарушении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее стало известно, что Украина предлагает России продлить договор о транзите газа.

Видео: МИД России

Теги: киев, контактная группа, мария захарова, мид россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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