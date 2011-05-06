Она также обвинила украинских силовиков в нарушении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке завести работу контактной группы в тупик. Об этом она заявила на брифинге.

26 октября Вооруженные силы Украины применили беспилотник Bayraktar TB2 в Донбассе. В Генштабе Украины объяснили свои действия ответом на обстрел своих войск со стороны противоположной стороны конфликта, в результате которого погиб один военнослужащий.

Захарова заявила, что власти Украины обостряют обстановку в регионе и тем самым игнорируют запросы гарантий режима тишины. Она также обвинила украинских силовиков в нарушении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее стало известно, что Украина предлагает России продлить договор о транзите газа.

Видео: МИД России