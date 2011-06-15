Польша получила документацию, подготовленную Государственным Эрмитажем, подтверждающую легальность проводимых Александром Бутягиным археологических изысканий в Крыму.

МИД РФ применяет все имеющиеся инструменты дипломатии для освобождения археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за исследований в Крыму. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Министерство иностранных дел России продолжает делать все возможное, чтобы помочь российскому археологу, который был задержан в Польше по абсурдным обвинениям, выдвинутым против него Украиной. Мы задействуем весь имеющийся у нас дипломатический инструментарий: представители посольства России в Варшаве оказывают ему всю необходимую помощь в рамках своей компетенции, находятся в постоянном контакте с его адвокатами, помогают в передаче информации его родственникам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Представитель МИД подчеркнула, что Польша получила документацию, подготовленную Государственным Эрмитажем, подтверждающую легальность проводимых Александром Бутягиным археологических изысканий в Крыму с 1999 по 2025 год согласно установленным правилам и нормам.

Захарова: поведение ЕС не позволяет рассматривать европейцев за столом переговоров.

