Захарова: МИД продолжает делать все возможное для помощи археологу Бутягину

МИД РФ применяет все имеющиеся инструменты дипломатии для освобождения археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за исследований в Крыму. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
Министерство иностранных дел России продолжает делать все возможное, чтобы помочь российскому археологу, который был задержан в Польше по абсурдным обвинениям, выдвинутым против него Украиной. Мы задействуем весь имеющийся у нас дипломатический инструментарий: представители посольства России в Варшаве оказывают ему всю необходимую помощь в рамках своей компетенции, находятся в постоянном контакте с его адвокатами, помогают в передаче информации его родственникам.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Представитель МИД подчеркнула, что Польша получила документацию, подготовленную Государственным Эрмитажем, подтверждающую легальность проводимых Александром Бутягиным археологических изысканий в Крыму с 1999 по 2025 год согласно установленным правилам и нормам.
Видео: МИД России
