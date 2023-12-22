Захарова не считает расследованием меры Запада после теракта на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не считает расследованием меры правоохранительных органов стран Запада после теракта на "Северных потоках". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Дипломат прокомментировала информацию о том, что прокуратура Швеции может объявить о прекращении расследования обстоятельств подрыва газопроводов. Она подчеркнула, что необходимо подождать официального комментария Стокгольма. По словам Захаровой, то, что Москва видела за полтора года, не является расследованием.
Ни в одной стране, которая участвовала в этом расследовании, я имею в виду страны Западной Европы, это не расследование.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова сообщила, что Россия предложила Японии помощь в спасении косаток.
Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik
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