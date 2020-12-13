Захарова назвала запрет на въезд в Армению Миграняну недружественным шагом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет на въезд в Армению политологу Андранику Миграняну недружественным шагом. Об этом она заявила на брифинге.
По словам дипломата, такое решение противоречит союзническому статусу двух стран. Захарова отметила, что Москва обратилась к Еревану за разъяснениями. Отмечается, что в декабре Миграняну запретили въезд в Армению, где он планировал посетить могилы родителей.
Ранее Захарова назвала реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности.
Видео: МИД России
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