Захарова назвала запрет на въезд в Армению Миграняну недружественным шагом

По словам дипломата, такое решение противоречит союзническому статусу двух стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет на въезд в Армению политологу Андранику Миграняну недружественным шагом. Об этом она заявила на брифинге.

По словам дипломата, такое решение противоречит союзническому статусу двух стран. Захарова отметила, что Москва обратилась к Еревану за разъяснениями. Отмечается, что в декабре Миграняну запретили въезд в Армению, где он планировал посетить могилы родителей.

Ранее Захарова назвала реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности.

Видео: МИД России