Захарова назвала визит Трасс в Россию в День дипломата подарком

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала визит британского министра Элизабет Трасс в Москву в День дипломата подарком со стороны англосаксонских коллег. Такое заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24".
Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что в российской столице 10 февраля состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. В иностранном посольстве уведомили прессу о том, что Элизабет Трасс прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по ситуации на Украине. По традиции в этот день страна отмечает профессиональный праздник сотрудников дипломатических миссий. Праздник закреплен президентским указом от 31 октября 2002 года.
Захарова: Олимпиада остается местом информборьбы Запада.
Фото: МИД России
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