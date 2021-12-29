Захарова назвала визит Трасс в Россию в День дипломата подарком

В МИД РФ рассказали о готовности к проведению встречи между Трасс и Лавровым.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала визит британского министра Элизабет Трасс в Москву в День дипломата подарком со стороны англосаксонских коллег. Такое заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24".

Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в российской столице 10 февраля состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. В иностранном посольстве уведомили прессу о том, что Элизабет Трасс прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по ситуации на Украине. По традиции в этот день страна отмечает профессиональный праздник сотрудников дипломатических миссий. Праздник закреплен президентским указом от 31 октября 2002 года.

Захарова: Олимпиада остается местом информборьбы Запада.

Фото: МИД России

