В МИД РФ рассказали о трагедии 2014 года в Одессе.

Гибель мирного населения при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе представляет из себя повторение преступлений бандеровцев (запрещенное в России террористическое, экстремистское, нацистское движение) в Хатыни, которое происходило во время Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала трагедию, которая произошла 2 мая 2014 года на территории города Одесса.

По сути киевский режим повторил то, что бандеровские каратели устроили более 80 лет назад в белорусской Хатыни. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила, что никаких всесторонних расследований по этому делу до сих пор проведено не было, а ответственные за преступление не понесли наказание. В МИД РФ добавили, что даже те лица, которые четко попали за запись с камер видеонаблюдения, остались на свободе и занимаются публичной деятельностью на территории Украины. При этом они расправлялись над живыми людьми.

Захарова назвала экстремистскими слова Подоляка о юридическом праве уничтожать регионы РФ.

Фото и видео: МИД России