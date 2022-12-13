В МИД РФ считают, что Киев хочет уничтожить народ в ДНР, ЛНР, Запорожье, Крыму и Херсонщине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала экстремистскими заявления советника главы украинского офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что киевский режим юридически имеет право уничтожать российские регионы. Чиновница дала комментарии этой ситуации в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве со СМИ. Она напомнила, что противоправное высказывание иностранец сделал 25 апреля в эфире местного телеканала.

Он сказал, что Киев юридически имеет право уничтожать все, что находится...Все это уже поняли: логика не просто разрушения, а уничтожения непокорного, того, что выбивается из националистической логики, - вот именно эта логика и является идеологией киевского режима. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила, что опустошительные набеги и безжалостное истребление мирного населения являются методами Вооруженных сил Украины. В МИД РФ считают, что слова Михаила Подоляка являются очередным подтверждением того, что режим Владимира Зеленского, говоря об "освобождении населения", на самом деле имело в виду его уничтожение. Мария Захарова добавила, что украинские власти понимают, что у них нет возможностей и сил по прямому удерживанию территорий.

МИД РФ рассматривает действия Швеции по высылке дипломатов как часть антироссийского курса.

Фото и видео: МИД России