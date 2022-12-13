МИД РФ рассматривает действия Швеции по высылке дипломатов как часть антироссийского курса

Дипломаты не оставят произошедшее без реакции.

Российское министерства по иностранным делам рассматривает решение властей Швеции о высылке дипломатов как часть усиливающегося антироссийского внешнеполитического курса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница пояснил, что такая недружественная деятельность не останется без ответа.

Мы рассматривает решение властей Швеции как часть усиливающегося конфронтационного курса этой страны на российском направлении. Конечно, такие действия, как вы знаете, не останутся без ответа. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД.

Фото и видео: МИД России