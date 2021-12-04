Захарова назвала причины агрессии Запада против РФ

Запад злится, из-за того, что понимает обозначенные Москвой "красные линии" в международной политике.

Западные страны злятся, потому что понимают "красные линии" РФ. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин в середине ноября призвал страны Запада не пересекать "красные линии" в отношениях с Москвой. Одной из таких линий он назвал создание военных угроз вблизи российских государственных границ.

Eсли бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность. В министерстве подчеркнули, что альянс все чаще направляет военных и военную технику к границам РФ, на что Москва не может не реагировать, даже если эти действия связаны с проведением учений.

Ранее мы сообщали, что США готовит комплекс инициатив, касающихся РФ и Украины.

Видео: YouTube / Россия 1



