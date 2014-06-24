США готовит комплекс инициатив, касающихся РФ и Украины

Президент США сообщил, что поддерживает регулярные контакты с союзниками в Европе и Киевом.

На фоне подозрений Запада о возможном вооруженном конфликте между РФ и Украиной в США решили подготовить комплекс инициатив, которые затронут оба государства. Об этом в пятницу заявил президент США Джо Байден.

Что я делаю - так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается.

Джо Байден

Американский президент отметил, что он и его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен активно участвуют в консультациях с Западом и Украиной.

Напомним, что в последнее время на Западе подозревают РФ в возможном вторжении на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что Москву специально пытаются представить как угрозу процессу урегулирования на Украине. По его словам, данная кампания стала прикрытием "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Ранее мы писали о том, что в НАТО пригрозили России последствиями в случае агрессии против Украины.

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