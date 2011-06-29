Захарова назвала ложью слова экс-постпреда США при ООН о причинах смерти дипломата Чуркина

В МИД России оценил слова Никки Хейли о причастности президента России к авиакатастрофе главы ЧВК "Вагнер" и смерти Виталия Чуркина.

Слова бывшего американского постоянного представителя при ООН Никки Хейли, которая провела параллель между авиакатастрофой с основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и смертью в 2017 году занимавшего тогда должность российского постпреда при Всемирной организации Виталия Чуркина, являются ложью. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идет о высказывании иностранного дипломата о том, что Владимир Путин якобы стоит за трагедиями.

Она лгунья, она врет. Предлагаю эксперимент: если она в течение суток не представит никаких доказательств своих слов, а я сразу говорю, что она их не представит, вы сможете убедиться в этом еще раз. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам официального представителя МИД РФ, в духе американских политиков лгать своим гражданами и мировому сообществу.

МИД заявил о работе РФ над улучшением оказания консульских услуг гражданам на севере Кипра.

Фото и видео: МИД России