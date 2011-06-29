МИД заявил о работе РФ над улучшением оказания консульских услуг гражданам на севере Кипра

Мария Захарова оценила работу местного посольства.

Москва занимается улучшением оказания консульской помощи гражданам, которые проживают в северной части Кипра. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат добавила, что по этому направлению ведется работа уже на протяжении длительного времени.

Исходим из того, что российские граждане, где бы они ни находились, должны иметь адекватный доступ к эффективной консульской помощи и содействию. Работа будет продолжена в тех формах, которые отвечают национальным интересам нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее российское посольство на Кипре уведомило соотечественников о том, что дипведомство приступает к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа будет вестись на регулярной основе. По некоторым оценкам, на севере Кипра в настоящее время проживают более 50 тысяч россиян.

Захарова заявила, что зерновая сделка будет одной из тем встречи глав МИД РФ и Турции.

Фото и видео: МИД России