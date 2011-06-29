Захарова заявила, что зерновая сделка будет одной из тем встречи глав МИД РФ и Турции

В МИД России рассказали о теме, которая будет подниматься на встрече Сергея Лаврова и Хакана Фидана.

Зерновая сделка будет одной из тем обсуждения на предстоящих в Москве переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница подтвердила, что вопрос черноморской инициативы будет обсуждаться на мероприятии. Она добавила, что без участия России никакой сделки физически не может быть. Таким образом спикер МИД РФ отреагировала на сообщения турецкой прессы о том, что может быть продлена зерновая сделка без Москвы.

Конечно, одной из тем станет ситуация вокруг стамбульских договоренностей и прекращенной 17 июля черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия, и действующего меморандума Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала неприемлемыми угрозы Борреля лишить россиян медицинского снабжения.

Фото и видео: МИД России