Дипломат прокомментировала ситуацию с танком-памятником Т-34 в Нарве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала демонтаж памятников "саморазрушением" Эстонии. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Комментируя ситуацию с танком-памятником Т-34 в Нарве, который был демонтировал и отправлен в Эстонский военный музей в Виймси, Захарова отметила, что этот эпизод станет частью саморазрушения Эстонии как суверенного и независимого государства. По ее словам, как не бывает рыбы второй свежести, так и не бывает степени утраты страной суверенитета и независимости.

Ранее Захарова сравнила Европу с красивым кораблем, захваченным пиратами.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik