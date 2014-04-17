В МИД России оценили высказывание Александра Стубба в Белом доме.

В Москве осудили заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором европейский политик сравнил возможное мирное урегулирование регионального конфликта на Украине с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между Советским Союзом и Финляндией. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что такой комментарий был дан властями из Хельсинки в рамках рабочей встречи с американским президентом-респкбликанцем Дональдом Трампом в Белом доме, европейскими политическими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Александр Стубб выразил коллегам уверенность в том, что решение украинского кризиса будет найдено в 2025 году так же, как это произошло в 1944 году. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-каналенаписала о том, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против СССР, в том числе на стороне нацистской Германии, поэтому несла также ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных территориях.

Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?...Так что, если Стубб решил действовать как в 1944 году, то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам чиновницы из МИД России, "опыт взаимодействия", о котором говорил финский глава государства, был связан с поддержкой Финляндии Третьего рейха и военными преступлениями фашистов против мирного населения. Мария Захарова напомнила, что в 1944 году Хельсинки действительно изменили свою позицию, подписав Московское перемирие. Однако страна сделала это лишь под давлением Красной Армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её международных союзников.

Фото: МИД России