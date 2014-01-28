Захарова назвала Зеленского необразованным человеком

Она раскритиковала выступление президента Украины на Генассамблее ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Захаровой, только человек, который ничего не понимает в международных делах, мог заявить о том, что работу организации можно сравнить с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать". Она также добавила, что подобные заявления могут себе позволить дурно воспитанные и плохо образованные люди.

Это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что Украина не должна обвинять Россию в покушении на Шефира

Видео: YouTube / Россия 24