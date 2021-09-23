Захарова считает, что Украина не должна обвинять Россию в покушении на Шефира

Она посоветовала украинской стороне вспомнить о своих провокациях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Украина не должна обвинять Россию в покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее в среду, 22 сентября, под Киевом был обстрелян автомобиль помощника украинского лидера. Водитель получил ранения. Сам Шефир не пострадал. По факту происшествия открыто уголовное дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

Может быть все-таки украинской стороне почаще вспоминать в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им нужно вынести. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова оценила вероятность санкций США против "Северного потока - 2".

Видео: YouTube / Россия 24