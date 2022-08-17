  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:20
83
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова напомнила Польше, где корни киевского режима

0 0

Она считает странным, что Варшава поддерживает действия нацбатальонов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Польше, где корни киевского режима. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, киевский режим имеет непосредственное отношение к Украинской повстанческой армии (УПА)*. Она отметила, что украинские нацбатальоны являются "цветами зла", чьи корни уходят туда, и в Польше не могут этого не знать. Так Захарова прокомментировала заявление Минкульта Польши, что Украине придется рано или поздно признать факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году.

Если УПА* для Варшавы – это плохо, то как же они могут поддерживать все, что сейчас творится вокруг националистических батальонов, вокруг вообще идеологии, с которой в принципе возрождение символики СС стало возможным?

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала демонтаж памятников "саморазрушением" Эстонии.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

* - организация признана экстремистской и запрещена в РФ

Теги: киевский режим, мария захарова, мид россии, польша
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии