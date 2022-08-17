Она считает странным, что Варшава поддерживает действия нацбатальонов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Польше, где корни киевского режима. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, киевский режим имеет непосредственное отношение к Украинской повстанческой армии (УПА)*. Она отметила, что украинские нацбатальоны являются "цветами зла", чьи корни уходят туда, и в Польше не могут этого не знать. Так Захарова прокомментировала заявление Минкульта Польши, что Украине придется рано или поздно признать факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году.

Если УПА* для Варшавы – это плохо, то как же они могут поддерживать все, что сейчас творится вокруг националистических батальонов, вокруг вообще идеологии, с которой в принципе возрождение символики СС стало возможным? Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала демонтаж памятников "саморазрушением" Эстонии.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

* - организация признана экстремистской и запрещена в РФ