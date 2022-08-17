Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Польше, где корни киевского режима. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, киевский режим имеет непосредственное отношение к Украинской повстанческой армии (УПА)*. Она отметила, что украинские нацбатальоны являются "цветами зла", чьи корни уходят туда, и в Польше не могут этого не знать. Так Захарова прокомментировала заявление Минкульта Польши, что Украине придется рано или поздно признать факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году.
Если УПА* для Варшавы – это плохо, то как же они могут поддерживать все, что сейчас творится вокруг националистических батальонов, вокруг вообще идеологии, с которой в принципе возрождение символики СС стало возможным?
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова назвала демонтаж памятников "саморазрушением" Эстонии.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
* - организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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