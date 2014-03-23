Захарова: на Западе шокированы манипуляциями Зеленского с ракетным ударом

В МИД РФ оценили материал из The New York Times.

Многих людей в странах коллективного Западе шокировал материал-расследование американского издания The New York Times об ударе по населенному пункту Константиновка и того, как лидер киевского режима Владимир Зеленский пытался представить ситуацию в регионе. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Данная статья относительно манипуляций Зеленским, его режимом информационной картины вокруг нанесения удара по своим же объектам, как они хотели вывернуть обстрел собственных же городов и выдать его за нападение России, многих просто шокировало. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в материале The New York Times говорится о том, что ракетный удар по находящемуся под контролем Киева городу Константиновка стал результатом ошибки работы украинской системы противовоздушной обороны. Жертвами трагедии стали мирные жители.

Захарова: "остается сказать, что снаряды с обедненным ураном – полезные".

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik