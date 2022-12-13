Захарова: киевской режим занимается варварской перепрошивкой общества

Ранее президент Украины ввел санкции против 198 деятелей культуры и журналистов.

Киевской режим занимается варварской перепрошивкой украинского общества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против 198 деятелей культуры и журналистов, дипломат отметила, что если ведущие детских передач угрожают безопасности страны, то там с безопасностью может быть что-то не так.

То есть идет перепрошивка людей. Варварским способом идет перепрошивка собственного населения, граждан, общества. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Зеленский давно не имеет трезвого взгляда на ситуацию.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik