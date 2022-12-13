Захарова: Зеленский давно не имеет трезвого взгляда на ситуацию

Дипломат отметила, что это не фигура речи, а факт.

Президент Украины Владимир Зеленский давно не имеет трезвого взгляда на ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что это не фигура речи, а факт. Она подчеркнула, что украинский лидер находится в "каком-то измененном состоянии". Также Захарова напомнила, что ранее экс-президент Украины Петр Порошенко требовал экспертизу Зеленского, но тогда над ним смеялись.

Cейчас же все эти кадры куда-то под ковер заметаются, сейчас об этом нельзя говорить на Украине, а уж Запад вообще не вспоминает. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что такие люди, как Арестович, не тонут.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik