Захарова: Зеленский давно не имеет трезвого взгляда на ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский давно не имеет трезвого взгляда на ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат отметила, что это не фигура речи, а факт. Она подчеркнула, что украинский лидер находится в "каком-то измененном состоянии". Также Захарова напомнила, что ранее экс-президент Украины Петр Порошенко требовал экспертизу Зеленского, но тогда над ним смеялись.
Cейчас же все эти кадры куда-то под ковер заметаются, сейчас об этом нельзя говорить на Украине, а уж Запад вообще не вспоминает.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что такие люди, как Арестович, не тонут.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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