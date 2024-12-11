Захарова: катастрофа в Лос-Анджелесе вскрыла всю совокупность проблем США

МИД РФ напомнил о внутренних проблемах в США.

Катастрофа, которая случилась в Лос-Анджелесе в связи с лесными пожарами, вскрыла всю совокупность проблем, существующих внутри США. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница заметила, что другие государства, которые о себе не заявляют в качестве исключительных, а также не поучают других и не навязывают всем свою демократию, с успешно справляются с аналогичными проблемами. Они не боятся попросить о помощи и получают ее, собираются вместе, обращаются к международным организациям.

Техногенные катастрофы случаются везде, так мир устроен. <...> США, которые стали бесконечным навязчивым мировым поучателем, морализатором для всего мира, которые приходят, когда их не звали, которые навязывают свою повестку бесконечно, они не могут справиться со своей собственной проблемой. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила о том, что США не брезгуют издеваться в тот момент, когда происходит трагедия. В качестве примера она привела авиационную катастрофу. В МИД РФ подчеркнули, что запевалами становятся именно англосаксы.

Захарова: нам стало всё равно, что они там: русофобят или не русофобят.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik