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Захарова: едем на встречу глав МИД G20 c конструктивным настроем

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Саммит пройдет в Индонезии с 7-го по 8 июля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделился ожиданиями от визита российской делегации на встречу глав МИД G20. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Саммит глав МИД Большой двадцатки пройдет в Индонезии с 7-го по 8 июля. Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров будет присутствовать на этой встрече.

Наша делегация едет с конструктивным настроем. Если представители каких-то стран едут туда с другими позициями, то это их проблемы.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Китай стал очень открытым в своих заявлениях и позиции.

Видео: Rutube / Радио Sputnik

Теги: g20, индонезия, мария захарова, мид россии, саммит
Категории: Лента новостей, Новости России,

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