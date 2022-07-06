Захарова: Китай стал очень открытым в своих заявлениях и позиции

По ее словам, сейчас это стало критически важным для Пекина.

Китай стал очень открытым в своих заявлениях и позиции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, сейчас это стало критически важным для Пекина. Дипломат отметила, что количество информационных нападок на Китай можно приравнивать к угрозе безопасности страны.

Китай стал открытым в своих заявлениях и своей позиции, потому что это стало критически важным. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала чистой провокацией заявление Дуды о Балтийском море.

Видео: Rutube / Радио Sputnik