  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:12
170
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: Китай стал очень открытым в своих заявлениях и позиции

0 0

По ее словам, сейчас это стало критически важным для Пекина.

Китай стал очень открытым в своих заявлениях и позиции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, сейчас это стало критически важным для Пекина. Дипломат отметила, что количество информационных нападок на Китай можно приравнивать к угрозе безопасности страны.

Китай стал открытым в своих заявлениях и своей позиции, потому что это стало критически важным.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала чистой провокацией заявление Дуды о Балтийском море.

Видео: Rutube / Радио Sputnik

Теги: китай, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии