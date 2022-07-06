Захарова: Китай стал очень открытым в своих заявлениях и позиции

Китай стал очень открытым в своих заявлениях и позиции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, сейчас это стало критически важным для Пекина. Дипломат отметила, что количество информационных нападок на Китай можно приравнивать к угрозе безопасности страны.
Китай стал открытым в своих заявлениях и своей позиции, потому что это стало критически важным.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова назвала чистой провокацией заявление Дуды о Балтийском море.
Видео: Rutube / Радио Sputnik
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