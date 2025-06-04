Захарова: долг США перед ООН превысил $3 млрд

В МИД России оценили слова Илона Маска о необходимости для США прекратить финансирование ООН.

Американская администрация является крупнейшим должником Организации Объединенных Наций (ООН), размер их долга перед международной структурой уже превысил три миллиарда долларов. Таким образом чиновница прокомментировала призыв миллиардера, предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска прекратить финансирование ООН со стороны Вашингтона. Ранее такую реакцию бизнесмен огласил подписчикам в социальных сетях, отвечая генеральному секретарю Антониу Гутерришу на слова о необходимости принять меры для борьбы с угрозой распространения дезинформации и ненависти на цифровых платформах.

Если представитель крупного бизнеса в Штатах, представитель в недавнем прошлом аппарата США, человек, чье мнение в обществе США и в мире привлекает внимание, призывает лишить ООН финансирования, давайте напомним, что на данный момент именно США являются крупнейшим должником ООН. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт пояснила, что согласно официальным данным, на январь 2025 года долг США перед ООН составлял более двух миллиардов долларов. Мария Захарова задала вопрос Илону Маску о том, о каком таком финансировании со стороны Вашингтона в ООН может идти речь. Она предположила, что речь идет о попытке миллиардера сказать: "Кому должен - всем прощаю". Она задала вопрос о том, знал ли предприниматель о том, что вашингтонская администрация является крупнейшим должником для ООН. Она также выразила уверенность, что у Секретариата ООН в данном случае не найдется пороха в пороховницах для того, чтобы эту тему продолжить.

Захарова о назначении Бербок в ООН: подпрыгнула на политическом батуте.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik